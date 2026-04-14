菊池製作所が前日のストップ高に続き、きょうもカイ気配スタートで大幅高。利益確定売りをこなして一時５３円高の９７１円まで上値を伸ばし、４ケタ大台回復を視野に入れる場面もあった。装着型アシストスーツなどで培った技術力をロボティクス分野中心に横展開し、歩行支援ロボットやドローンなどの製造・販売でも実力を発揮している。数多くのロボットスタートアップに出資し共同開発を推進している点