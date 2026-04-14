ＪＥＳＣＯホールディングスが大幅高で３連騰。上場来高値を更新し、その後ストップ高の水準まで上げ幅を拡大。同水準でカイ気配のまま張り付いている。１３日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２５．９％増の１０９億３４００万円、経常利益は同２．２倍の１３億４０００万円となった。大幅な増収増益で、経常利益の通期計画に対する進