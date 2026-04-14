ライズ・コンサルティング・グループは大幅安で４日続落し、年初来安値を更新した。１３日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を１００億円（前期比１８．７％増）、最終利益予想を６億６３００万円（同４６．８％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。今期は人員構成の適正化に向けた採用活動に注力する。パートナ