日本色材工業研究所が大幅続伸し、年初来高値を更新した。同社は１３日取引終了後、２７年２月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比２．２倍の３億９４００万円としていることが買い手掛かりとなっているようだ。 売上高は同１０．３％増の１８３億６１００万円となる見通し。化粧品需要の回復・改善を見込んでいるほか、利益面では受注増に伴う生産設備の稼働率向上や各種コスト圧縮に努めるとしている。