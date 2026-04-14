【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）加盟国は13日、鉄鋼に対する無関税の輸入枠を半減させた上で、輸入枠を超過した製品に現行の2倍となる50％の関税を課すことで合意した。安価な中国製品から域内産業を守る狙いがある。