タレントビビる大木（51）が14日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。2028年のNHK大河ドラマが「ジョン万」に決まった喜びを語った。「ジョン万」は幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした作品で、主演が山崎賢人に決定した。オープニングでMCの麒麟川島明が「ジョン万次郎資料館名誉館長の大木さんにもうれしいお知らせです。2028年大河ドラマが『ジョン万』になりました！」と