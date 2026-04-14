昨年１２月に第１子出産を公表した、日本テレビの郡司恭子アナウンサーのワンピース姿に視線が集まっている。１３日までにインスタグラムで「大人のヘルシーワンピ」「去年の春頃から仕込んでいたわたしのとっておきです」とつづると、ワンピース姿の写真を披露。肩や背中部分があらわになったデザインになっている。この投稿にファンからは「爽やかワンピースとってもお似合いです春の心地いいお天気でお出かけしたいで