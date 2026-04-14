米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦をめぐり、戦闘終結協議の行方を世界が注視する中、ホワイトハウスでサプライズがあった。トランプ大統領夫人のメラニア氏が9日（現地時間）、単独会見。少女らへの性的虐待罪で起訴され自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏とは「一切関係ない」と強調したのだ。【もっと読む】狂乱のトランプ大統領 終わらない米政権の閣僚解任ラッシュで早くも挙がる“次のクビ”候補それで、対