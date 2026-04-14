この4月から大手銀行の住宅ローン変動型タイプの金利が上昇している。住宅ローンの借り入れ金利タイプは大きく分けて変動型と固定型があるが、契約者の8割を占める変動型の基準金利が0.25％引き上げられ年3.125％となった。エイプリールフールの“仕掛け”が見事！ 崎陽軒の新商品「ギヨウザ」連日4000個完売の舞台裏金利情勢の動きで返済額が変わる変動型から、金利が変動しても借入時の金利で返済額が続く固定型への借り換え