【トランプ2.0 現地リポート】トランプ大統領に「認知能力低下」説が急浮上 タガが外れた暴言連発で“身内”MAGA派からも正気を疑う声「停戦に合意しなければイランの“文明全体”が破壊されるだろう」トランプ大統領のこの威嚇発言は世界を震撼させた。市民やメディアの反応は、これまでと明らかに異なる。この発言自体が戦争犯罪と指摘されただけでなく、憲法による大統領解任の可能性の議論にまで発展している。これまで