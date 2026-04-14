【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#30『アイル・ビー・バック』当時の4人並みにメジャーとマイナーの転調が忙しいアルバム『ビートルズ・フォー・セール』（1964年12月04日発売）?◇◇◇冒頭からゴーマンかますと、今回から取り上げる『ビートルズ・フォー・セール』は、本連載で取り上げる全オリジナルアルバムの中では、もっとも聴き応えに乏しい作品である。もちろん天下のビートルズなので「