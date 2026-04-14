具材も味つけもアレンジの幅が広く、家庭ごとの味があるポテトサラダ。そんな中、給食の先生が紹介した「たどりついた味」に99万回再生の反響があり、「No.1レシピ」「目からウロコの作り方！」「保存しました、作ります！」などの声が寄せられている。投稿者のまめけんさん（@mameken_recipe）に話を聞いた。【写真】給食の先生がたどり着いた「ポテサラ」材料＆作り方■“また食べたくなる”やさしい味わいの秘密――「たどり