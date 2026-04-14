元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「発売中の#FRIDAYさん表紙を飾らせていただいてます」と報告した。淡い紫色のランジェリー姿や、黄色を基調としたひもビキニ水着姿を披露。「撮影中はずっと笑ってて楽しい現場でした」と振り返り、姉の恵（31）との姉妹で飾ったランジェリー姿の表紙もアップした。さらに「姉妹でのデジタル写真集も発売してます！そちら