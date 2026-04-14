全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」を一時的に休止している。国内旅客サービスシステムの刷新に伴うもの。休止期間は4月7日路線告知分からで、再開時期は夏ごろに発表するとしている。「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券