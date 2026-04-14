「サッカー史上最悪のクリアか」様々な国のメディアが取り上げるなか、イギリス紙『Daily Mail』も、パラグアイで生まれた世にも奇妙なゴールに注目し、その一部始終を報じている。現地４月13日に行なわれたパラグアイリーグのルビオ・ヌー対オリンピアの一戦で、前代未聞の珍事が起こった。53分、アウェーのオリンピアがPKを獲得。キッカーのセバスティアン・フェレイラが放ったPKは、ルビオ・ヌーのGKフランコ・ファラヘダ