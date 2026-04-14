兵庫県新温泉町に広がる「浜坂温泉郷」は、浜坂（はまさか）・二日市（ふつかいち）・七釜（しちかま）の3つの温泉の総称です。この温泉郷は、冬の道路の消雪用水源を掘削中や井戸を掘削中に偶然発見された歴史を持ちます。泉質は、浜坂温泉が「塩化物泉」、二日市・七釜温泉が「硫酸塩泉」で、いずれも豊富な湧出量を誇ります。特に七釜温泉は源泉温度が適温（50℃）なため、加水・加温をしない源泉掛け流しの湯を楽しめるのが大