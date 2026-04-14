ドジャースは13日（日本時間14日）、ベン・カスペリアス投手（27）を右肩炎症のため、負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。代わってカイル・ハート投手（27）が昇格した。カスペリアスは前日12日（同13日）のレンジャーズ戦に7回から4番手で登板。イニングをまたいだ8回に安打と四球で無死一、二塁のピンチを招いて降板すると、後を継いだクラインが打たれ、1回0/3を2安打2四球、2失点だった。今季はここまで5試合に登板