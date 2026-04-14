その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であれば、医療費控除のルールに従って、確定申告をすることで所得控除を受けることができます。本記事では、その医療費控除のルールを確認し、本ケースでは、確定申告でいくら戻ってくるかを事例で示し、確定申告をする際の留意点について解説します。 医療費控除のルール 支払った医療費がすべて戻ってくるものではなく、一定のルー