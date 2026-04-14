結論から言うと、月5000円でもNISAをやる意味はあります。その理由を説明するために、まず、NISAの基本を理解する必要があります。次に、NISAをやったときのメリットについて解説します。 NISAの基本 NISA（ニーサ）は、2014年1月から始まった「少額投資非課税制度」です。本ケースのように、少額投資を始める際の選択肢の一つとなる制度です。 なお、イギリスのISA（Individual Savings Account＝個人貯蓄