相続したあと、そのまま空き家を手続きせずに放置している人もいるかもしれません。しかし、2024年（令和6年）4月1日から、相続登記が義務化されています。 まだ登記していない場合は、申請期限を確認したうえで、できるだけ早い手続きが必要になります。今回は、相続登記の概要や義務化される前に相続した不動産の登記申請期限、相続登記と相続税の申告などについてご紹介します。 相続登記とは 相続登記とは、