熊本地震の発生から10年です。熊本地震では、2016年4月14日午後9時26分にマグニチュード6.5の前震、4月16日午前1時25分にマグニチュード7.3の本震が相次いで発生。いずれの地震でも最大震度7の非常に激しい揺れとなり、熊本県を中心に大きな被害が発生しました。熊本地震の概要2016年4月14日午後9時26分発生 マグニチュード6.5熊本地震では、2016年4月14日午後9時26分にマグニチュード6.5の前震、4月16日午前1時25分にマグニチュー