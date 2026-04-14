阪神の岩貞祐太投手（34）が14日のヤクルト戦から1軍に合流することが濃厚となった。この日、ファーム本拠地・SGL尼崎での全体練習に姿を見せなかった。13年目のベテランは開幕をファームで迎え、ここまでファーム・リーグ公式戦で8試合に登板し防御率2・35の成績を残している。チームは13日に救援要員の早川の登録を抹消していた。