１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万６５０２円７７銭）に比べて１０００円超上昇した。５万７５００円台で推移している。前日の米株高や原油先物価格の下落を受け、買い注文が先行している。