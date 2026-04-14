スポーツ専門局「FOXスポーツ」電子版は13日（日本時間14日）、2026年サイ・ヤング賞候補投手たちの同日時点のオッズを報じた。ア・リーグはタイガースのタリク・スクバルが＋225で本命。これは100ドルを賭けると225ドルの利益が得られることを意味する。対抗馬はレッドソックスのギャレット・クロシェで＋425。以下、ヤンキースのマックス・フリード、マリナーズのブライアン・ウー、レンジャーズのジェーコブ・デグロム、エ