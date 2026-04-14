Netflix「timelesz project」（通称タイプロ）の元候補生、鈴木凌（27）が13日夜、スタッフの公式Xを更新。アーティスト活動の一部休止発表から一転、レーベルへの所属を発表した。鈴木は5日更新の公式サイトで一部活動休止を発表。「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営体制を一新することとなりました」と報告し、新体制への移行に伴い、一部活動の休止と、5月2日から開