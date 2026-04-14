新制度により復活した3列SUVトヨタは2026年4月2日、米国工場で生産された「ハイランダー」をトヨタモビリティ東京より発売しました。なお、全国での発売は今夏以降を予定しています。日本への導入にあたっては、同年2月16日に施行された、日米交渉を踏まえた「米国製乗用車の認定制度」が活用されています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新たな「“3列7人乗り”四駆SUV」です！ 画像を見る！（30枚以上）この新制度