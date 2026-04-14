12日に告示された佐賀県伊万里市長選には、学習塾経営の新人井関新氏（70）、現職で3選を期す深浦弘信氏（70）、元市議の新人加藤奈津実氏（42）の無所属3人が立候補した。農業と伝統産業に支えられ、九州有数の港湾を持つ市の未来を語り、支持を訴えた。同市は伊万里湾沿岸を中心に大規模製造業者が立地し、工業出荷額約4598億円（2022年）は県全体の約20％占める。一方で、工場関係者ら約9千人が市外から通うなど定住人口の