佐賀県吉野ケ里町議選（定数12）は12日に投開票され、新議員が決まった。内訳は現職8人、新人4人。全員無所属で、女性は改選前から1人増えて2人になった。2018年以来8年ぶりの選挙戦。投票率は18年より5・23ポイント下回る59・50％で、06年の合併以降最低となった。当日有権者数は1万2817人（町選管調べ）。（竹中謙輔）■吉野ケ里町議選（定数12）------