佐賀県武雄市議選（定数20）は12日に投開票され、新議員が決まった。内訳は現職15人、新人5人。党派別は自民11人、参政1人、共産1人、立憲民主1人、公明1人、無所属5人。女性は改選前と変わらず1人。投票率は60・70％で前回より1・71ポイント減少し、合併した2006年以降で過去最低となった。当日有権者数は3万8003人（市選管調べ）。（糸山信）■武雄市議選（定数20）------