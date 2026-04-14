佐賀県有田町議選（定数15）は12日に投開票され、新議員が決まった。内訳は現職11人、新人4人。党派別では参政1人、無所属14人。女性は改選前のゼロから2人になった。投票率は69・70％で、合併した2006年以降で過去最低だった前回より2・28ポイント上昇した。当日有権者数は1万5131人（町選管調べ）。（糸山信）■有田町議選（定数15）------