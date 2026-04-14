佐賀県伊万里市議補選（被選挙数2）が12日告示され、元職1人と新人1人の無所属2人以外に届け出がなく、無投票当選が決まった。■伊万里市議補選（被選挙数2、届け出順）岩崎義弥48エアコン清掃業無元岩楯忠介47広告業無新