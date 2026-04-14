佐賀県神埼市議選（定数18）は12日告示され、立候補を届け出た現職13人、元職1人、新人4人の無投票当選が決まった。党派別では共産2人、無所属16人。女性は改選前から1人減り、1人だった。市選挙管理委員会によると、無投票は2018年以来8年ぶり。（竹中謙輔）■神埼市議選（定数18、届け出順）白石昌利63元小PTA会長無現本間昭久54農園経営無新簑原忍76地区老人会長無元吉田守7