札幌・西警察署は2026年4月14日午前5時45分ごろ、札幌市中央区宮の森でクマの目撃情報が寄せられたと発表しました。警察や札幌市が周辺をパトロールするなど対応にあたっています。14日午前6時前、宮の森病院の警備員から「職員がけさ、クマ1頭を目撃した。山の方に行った」と110番通報がありました。警察によりますと、宮の森病院の西側、約20メートルほどの山林で、病院の職員が体長約2メートルのクマ1頭を目