俳優の瀬戸朝香（49）が、長女の新たな門出を報告した。【映像】瀬戸朝香の子どもたち（複数カット）2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、16歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。Instagramでは、夏休みに久米島を訪れた際の貴重な家族ショットや、子どもたちが留学しているイギリスでの写真など、家族で過ごすひと時を紹介。また、「念願の！親子共演中」とつづった長女と楽