脳出血のため3度の手術を受けて療養している俳優の清原翔（33）が、女性ミュージシャンとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】療養中の清原翔（複数カット）2013年からファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げてきた清原。2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けた。手術からおよそ2年8カ月