【ワシントン共同】バンス米副大統領は13日、ハンガリー議会総選挙でオルバン首相の与党が敗北したことは「残念だ」とした上で、次期首相に就任予定の中道右派政党のマジャル党首と「うまくやっていけるだろう」と述べ、関係構築に期待を示した。トランプ米政権はオルバン氏を露骨に支援。バンス氏は今月上旬に現地入りし、オルバン氏支持を訴えていた。バンス氏はFOXニュースのインタビューで、オルバン氏が欧州連合（EU）の