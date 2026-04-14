◇ア・リーグヤンキース−エンゼルス（2026年4月13日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が13日（日本時間14日）、本拠でのエンゼルス戦に「2番・右翼」で先発出場。相手先発・菊池雄星投手（34）から初回の第1打席で今季5号となる先制2ランを放った。初回、先頭・ゴールドシュミットが二塁打でチャンスメークすると、ジャッジは2ボールからの3球目、甘く入ったチェンジアップを完璧に捉えた。左