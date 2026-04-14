（CNN）米国とイランが先週末までに和平合意に至らなかったことを受け、米軍によるイランの港湾封鎖が13日から開始された。トランプ大統領は、イランの「高速戦闘艇」が封鎖に近づけば沈めると警告した。トランプ氏は、政権が13日午前にイラン当局者から電話を受けたとし、イランが「強く合意を望んでいる」と述べた。最新の動きをまとめる。米イランの交渉状況：米当局者がCNNに語ったところによると、米国とイランは協議を続けて