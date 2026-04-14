航空機内の喫煙が、2025年、過去最多になったことがわかりました。国土交通省によりますと、国内を拠点とする主要航空会社の国内線と国際線で、乗客による機内での喫煙が2025年は、429件報告がありました。統計を取り始めた2004年以降で最多だということです。最も少なかった2019年（65件）の6.6倍となり、加熱式たばこの普及が要因のひとつとみられます。航空法では、トイレでの喫煙を安全阻害行為と規定していて、機長の禁止命令