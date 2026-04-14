アメリカ国立気象局によりますと、台風4号は非常に強い勢力を保ったままマリアナ諸島を北西寄りに進んでいて、日本時間きょう午後にもサイパン付近に接近する見込みです。サイパンでは、最大瞬間風速が78メートルと予想されていて、建物の屋根が吹き飛ぶなど甚大な被害が出るおそれがあります。また、24時間の雨量は400ミリから600ミリに達する見込みで、河川の氾濫や低地の浸水にも警戒が必要です。アメリカ政府は、グアムと北マ