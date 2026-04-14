NTT東日本は、宮城県仙台市の「NTT五橋ビル」において、オフィスマッサージルーム「Riang(リアン)」を新たに開設した。社員の健康増進と働きやすい環境づくりを目的としたもので、2026年4月1日から運用を開始した。このサービスは、同グループのNTTクラルティが提供するオフィスマッサージ事業の一環であり、視覚障がいや内部障がいのある有資格者が施術を行う。これまで首都圏を中心に展開されてきた同事業が、東北エリアで常設拠