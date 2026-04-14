いすゞ自動車は、コネクテッド技術を活用した高度純正整備「PREISM」(プレイズム)の突発故障を防ぐ予兆検知機能を強化する。いすゞ独自のサービス「PREISM」○検知対象部品を拡大し、車両の安定稼働を支援商用車においては、突発的な故障による車両の稼働停止は輸送の遅延に直結する。PREISMはいすゞの商用車情報基盤「GATEX」を活用し、車両から取得した走行データや部品の使用状況を遠隔モニタリングして、故障に至る前に整備に