コスモエネルギーグループは環境保護に関するさまざまなプロジェクトを国内外でサポートしている。その取り組みを支える仕組みのひとつが「COSMOエコ基金」だ。なぜコスモは環境保護に取り組むのか。エコ基金の仕組みとは? コスモエネルギーホールディングス コーポレートコミュニケーション部 広報グループの山本美緒さんと山田佳菜子さんに詳しく話を聞いた。環境保全に取り組む理由は? コスモに聞く(左が山本さん、右が山田さん