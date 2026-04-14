ｔｉｍｅｌｅｓｚの新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ―ＡＵＤＩＴＩＯＮ―」で注目された本多大夢と浜川路己による２人組アイドルデュオ・ＲＯＩＲＯＭが、結成１周年を迎える５月７日に「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」でメジャーデビューすることが決定した。２人がＲＯＩＲＯＭを結成したのが２０２５年５月８日。発表直後からＳＮＳを中心に話題が拡散され、圧倒的な歌唱力を誇る本多と、唯一無