【モデルプレス＝2026/04/14】テレビ朝日系ドラマ「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（2026年4月14日スタート／毎週火曜よる9時〜）に出演する、モデルで女優の横田真悠（よこた・まゆう／26）にモデルプレスがインタビュー。転生ヒューマンドラマという新境地で、型破りな秘書役にどうリアリティを宿すのか。かつて苦戦した役作りでは「音」で叩き込んだというストイックな裏側と「楽しみながらちょっとずつ進んでいくのがいい」と