小学生年代の身体を成長させるバランスの良い食事とは 食べられるものを増やしていこう 【どうして】身体を成長させるためにバランスのよい食事が大事だから 少し太るくらいでもよいのでたくさん食べよう 食事のバランス 1．【炭水化物】スタミナや集中力をつける ごはん、パン、麺類など 2．【タンパク質】筋肉を作る 肉、魚、豆腐など 3．【ミネラル】疲れをとる 野菜 4．【ビ