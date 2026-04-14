物語のゴールは具体的に設定すべき理由 物語のゴールは具体的に設定する ゴールがはっきりしていると、読者にとって読みやすく、面白さを理解しやすい物語になるでしょう。 物語の主人公には、何かしらの目的がある場合がほとんどです。そして、その目的の達成に向かってストーリーが進んでいき、模索しながらも目的を無事達成して物語は終わりを迎えます。 この最終的に達成したい目的、つ