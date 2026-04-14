内臓脂肪もごっそり落として生活習慣病も予防できるスゴイ食事法 太り過ぎが病気のリスクを高める 体脂肪には「皮下脂肪」と「内臓脂肪」があり、皮下脂肪は内臓の保護や体温調整などの役割を担っています。これに対して内臓脂肪は、お腹を中心とした内臓周りにつく脂肪で、脂肪の貯蔵と空腹時のエネルギー供給源とされています。正常範囲内であれば体にとって大切なものですが、内臓脂肪が増え過ぎると、高血圧や糖尿病