豪中銀副総裁インフレを下げるには金利を引き上げる必要がある 豪中銀のハウザー副総裁はインフレは高すぎるとして、利上げの必要性を主張した。 インフレ率を豪中銀目標範囲に戻す必要がある。豪中銀は現在の金利水準が適切であるとの確信をまだ持てない。インフレを目標値に引き下げるには金利を適切な水準まで引き上げる必要がある。