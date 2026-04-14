おにぎりを食べるときの“あの悩み”を解消 日本人のソウルフード「おにぎり」。簡単に作れて食べやすいので、忙しい朝やお弁当にとっても便利ですよね。しかし、食べるときにやや困ることが…。途中でご飯がこぼれたり、手にご飯がくっついたりして、少しイラっとしてしまうことありませんか？ そんなお悩みを解消するカギは、「のり」にありました。巻き方や形を変えるだけで、ごはんがこぼれず食べやすいきれいなおにぎりが